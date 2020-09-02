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ساما تطلق برنامج الأبحاث المشتركة
لتطوير المنظومة الاقتصادية والمالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مبادرة برنامج الأبحاث المشتركة التي تعتمد على مبدأ المشاركة البحثية، وتلاقي أفكار الباحثين في عدة مجالات من مختلف الخبرات.
جهود ساما لتنفيذ الرؤية
ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمامها بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وأهميتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراكًا من المؤسسة لمسؤوليتها “المجتمعية”، ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبينت “ساما” أن البرنامج يقوم على مبدأ الشراكة بين باحثي مؤسسة النقد والأكاديميين وذوي الخبرة والمختصين من خارجها، بما يخدم الاقتصاد الوطني في ستة محاور رئيسة، هي: محور القطاع المالي، محور الاقتصاد الكلي والتجارة الخارجية، محور القطاع الخاص، محور سوق العمل، محور قطاع الطاقة والتعدين، محور المواضيع الراهنة، ولمزيد من المعلومات عن البرنامج؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني.
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