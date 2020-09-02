2020-09-02

هذا ما يفعله تناول 3 تمرات يوميًا في جسدك

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تشير بعض الأدلة الأثرية إلى أن التمر كان موجودًا منذ 7 آلاف سنة قبل الميلاد، وهو غني بالمعادن والألياف والفيتامينات المفيدة للصحة.

وأشار موقع Daily Health Post إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات حول الفوائد الصحية للأشخاص الذين يتناولون التمر، ومنهم واحدة أُجريت عام 2003 نُشرت في المجلة الدولية للأغذية والعلوم Journal of Food, Sciences and Nutrition وخلصت نتائجها إلى أنه يمكن اعتبار التمر غذاء مثالي؛ حيث يوفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية والفوائد الصحية.

1- توفير الطاقة:

عندما تشعر بأن طاقتك قد اُستنفدت في العمل أو الدراسة، فبدلًا من تناول مشروبات الطاقة والكافيين قم بتناول التمر، حيث يوفر لك دفعة من النشاط؛ وذلك بسبب احتوائه على الألياف الغذائية التي ستبقيك نشيطًا لفترة أطول.

2- تحسين الهضم:

يحتوي التمر على الألياف عالية الذوبان والتي تساعد الجهاز الهضمي في القيام بعملياته، ويعد تناول القليل منه طريقة سريعة وفعالة للتخلص من أي إزعاج في القناة الهضمية؛ لأنه يساعد في تحسين البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

3- تقوية المناعة والعظام:

التمر غني بالمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم وكما تظهر الدراسات، فإن السيلينيوم معروف على نطاق واسع بأنه يساعد في الوقاية من السرطان، وبحسب ما أظهرت الدراسات فإنه يحارب هشاشة العظام وهو مفيد بشكل خاص عندما تبدأ في التقدم في العمر وتضعف عظامك تدريجيًا.

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4- موازنة مستويات الحديد في الدم:

فقر الدم منتشر على نطاق واسع، والتمر مليء بالحديد وبالتالي فهو مصدر غذاء ممتاز لمساعدة مرضى فقر الدم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة طاقتهم وقوتهم الإجمالية.

5- الحفاظ على صحة القلب:

هناك الكثير من الأدلة الآن على أن التمر مفيد لقلبك، فهو يحتوي على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم الممتاز لقلبك وقد ثبت في الدراسات أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى.

وتساعد الثمرة بشكل رائع في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL والذي يقول الأطباء إنه عامل كبير في مشاكل القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

6- تخفيف الحساسية:

يحتوي التمر أيضًا على مستويات عالية من الكبريت العضوي، والذي يُعرف بأنه مفيد في تقليل تفاعلات الحساسية، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2002، يمكن لمركبات الكبريت العضوية أن تساعد في تخفيف عدد وشدة الأعراض من التهاب الأنف التحسسي الموسمي.

العناصر الغذائية الموجودة في التمر:

يحتوي التمر على النحاس والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز ومجموعة كبيرة من الفيتامينات منها فيتامين B وفيتامين B6 والنياسين وحمض البانتوثنيك والريبوفلافين.

كما أنه يحتوي على كميات جيدة من فيتامين A وفيتامين K والكاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهو غني بالألياف ومفيد جدًا لمساعدة جسمك على إزالة السموم بطريقة سهلة وفعالة، كما يضم 15 معدنًا على الأقل، و23 نوعًا من الأحماض الأمينية وبعض الأحماض الدهنية.





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