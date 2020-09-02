صور.. شباب وفتيات القحمة ينفذون 9 فرص لمشروع نشامى الحي

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أعاد شباب وفتيات مركز القحمة على ساحل منطقة عسير أهازيج البحارة في ميناء القحمة التاريخي بعد سنوات طويلة من توقف الحركة الملاحية على شاطئه، وذلك ضمن مسارات مشروع نشامى الحي الذي أطلقه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ضمن مبادرة نشامى عسير.

إعادة تأهيل مستودعات الميناء التاريخي

وأوضح رئيس اللجنة الميدانية لنشامى الحي في القحمة زايد أبو هداش عن مشاركة 120 شابًا وشابة في تنفيذ تسع فرص للمشروع ومنها إعادة تأهيل مستودعات الميناء الممتد تاريخها لأكثر من ستين عامًا وكانت معبرًا لواردات المنطقة الجنوبية البحرية قبل إنشاء ميناء جازان، بالإضافة إلى تنظيم القرية التراثية في الميناء لتكون موقعًا لتنشيط الذاكرة التاريخية لكبار السن.

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استثمار مكونات القحمة

وأشار أبو هداش إلى تنفيذ ما يقارب 80% من الفرص التي تهتم باستثمار مكونات القحمة من أرض، وإنسان، واقتصاد، حيث تم تنفيذ فرص ممر السعادة، وأجمل إطلالة، وكبارنا، وفخرنا، ونجومنا، وأبشر بنا، ومتعففون، وبأيدينا ننتج، وذلك بالتعاون مع أهالي مركز القحمة، وبلدية الساحل.





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