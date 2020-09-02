السعودية | الصحة السعودية: كورونا ينحسر ويسجل 861 إصابة جديدة فقط

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: كورونا ينحسر ويسجل 861 إصابة جديدة فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 317 ألفاً و486 حالة.

وكشف التقرير اليومي لرصد الحالات في المملكة، تسجيل 996 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 292 ألفاً و510 حالات.

كما سجلت 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3956 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة 21 ألفاً و20 حالة، منها 1523 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحافي، إن فيروس كورونا ينحسر في السعودية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية. وأضاف أن الإجراءات التي تم تطبيقها لمواجهة الفيروس نشاهد اليوم ثمارها، والجميع ساهم في تراجع حالات الإصابة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة جاهزة لأي موجات أخرى لفيروس كورونا أو أي ارتفاع في حالات الإصابة.

وأكد المتحدث أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة في العالم، وأنه يجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى للمتعافين من الفيروس.

وتابع العبد العالي: لا نريد الإفراط في التعامل مع فيروس كورونا، ويجب ألا ينعكس الفيروس على الحالة النفسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة على تويتر، إن"الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع". وأضاف: "من لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب، قد يكون هنالك انتقال للعدوى، لذلك نوصي دائما بالحذر". وجدد التأكيد على التعامل مع الجائحة بتوازن دون إفراط في التوتر أو الإهمال.

إلى ذلك، تجدد وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.