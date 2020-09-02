محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 180.646 أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز".إندونيسيًّا فيروس كورونا الجديد 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 05:56 PM Advertisements إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 180.646 إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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