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قررت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها؛ في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن شروط خدمة "فيسبوك" الجديدة، يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.
ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.
ويُنظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك، لتجنب أو لتخفيف الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك؛ خاصة وأنها تواجه دعوات قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.فيسبوك
"فيسبوك" تغير سياساتها وشروط الخدمة لتجنب الملاحقة القضائيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-02
قررت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها؛ في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن شروط خدمة "فيسبوك" الجديدة، يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.
ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.
ويُنظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك، لتجنب أو لتخفيف الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك؛ خاصة وأنها تواجه دعوات قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
02:38 PM
يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى
قررت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها؛ في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن شروط خدمة "فيسبوك" الجديدة، يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.
ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.
ويُنظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك، لتجنب أو لتخفيف الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك؛ خاصة وأنها تواجه دعوات قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.
، "فيسبوك" تغير سياساتها وشروط الخدمة لتجنب الملاحقة القضائية ،
المصدر : الخليج 365
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