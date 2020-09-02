، رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب زيادة أعداد الإصابات في بريطانيا

أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.

ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .

وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.وندر لاند لندن فيروس كورونا الجديد