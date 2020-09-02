، بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة ،

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بدأت دبي استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي الثلاثة في 7 يوليو الماضي؛ وذلك وفق اشتراطات محددة، كشف موقع الخطوط السعودية عنها، ضمن مجموعة الدول الـ25 المطلوب مراجعة اشتراطاتها الصحية للسفر إليها.
وجاء التنبيه كالتالي: "إذا كنت مسافرًا إلى دبي، يرجى التفضل باتباع الإرشادات أدناه بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية، بالنسبة للسعوديين والمقيمين بالمملكة يجب:
- الحصول على شهادة فحص المسحة PCR سلبية من المختبرات المعتمدة قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي DXB أو DWC.
- السياح الحاملون لتأشيرة سارية المفعول أو تأشيرة عند الوصول، غير مطالبين بالحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
- يُستثنى من فحص المسحة PCR الأطفال تحت 12 سنة، والأطفال ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة.
- شهادة فحص المسحة PCR السلبية يجب أن تكون صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص.
- تحميل تطبيق الجوال COVID-19 DXB.المملكة العربية السعودية الأمارات
بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكةخالد خليل الخليج 365 2020-09-02
بدأت دبي استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي الثلاثة في 7 يوليو الماضي؛ وذلك وفق اشتراطات محددة، كشف موقع الخطوط السعودية عنها، ضمن مجموعة الدول الـ25 المطلوب مراجعة اشتراطاتها الصحية للسفر إليها.
وجاء التنبيه كالتالي: "إذا كنت مسافرًا إلى دبي، يرجى التفضل باتباع الإرشادات أدناه بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية، بالنسبة للسعوديين والمقيمين بالمملكة يجب:
- الحصول على شهادة فحص المسحة PCR سلبية من المختبرات المعتمدة قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي DXB أو DWC.
- السياح الحاملون لتأشيرة سارية المفعول أو تأشيرة عند الوصول، غير مطالبين بالحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
- يُستثنى من فحص المسحة PCR الأطفال تحت 12 سنة، والأطفال ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة.
- شهادة فحص المسحة PCR السلبية يجب أن تكون صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص.
- تحميل تطبيق الجوال COVID-19 DXB.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
01:31 PM
تنفذ في جميع مطارات دبي
بدأت دبي استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي الثلاثة في 7 يوليو الماضي؛ وذلك وفق اشتراطات محددة، كشف موقع الخطوط السعودية عنها، ضمن مجموعة الدول الـ25 المطلوب مراجعة اشتراطاتها الصحية للسفر إليها.
وجاء التنبيه كالتالي: "إذا كنت مسافرًا إلى دبي، يرجى التفضل باتباع الإرشادات أدناه بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية، بالنسبة للسعوديين والمقيمين بالمملكة يجب:
- الحصول على شهادة فحص المسحة PCR سلبية من المختبرات المعتمدة قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي DXB أو DWC.
- السياح الحاملون لتأشيرة سارية المفعول أو تأشيرة عند الوصول، غير مطالبين بالحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
- يُستثنى من فحص المسحة PCR الأطفال تحت 12 سنة، والأطفال ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة.
- شهادة فحص المسحة PCR السلبية يجب أن تكون صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص.
- تحميل تطبيق الجوال COVID-19 DXB.
، بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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