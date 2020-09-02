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أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بخطوة تشكيل الداخلية الألمانية لجنة لمواجهة العداء ضد الإسلام، بوصف ذلك العداء لا يشكِّل تهديدًا للمسلمين فحسب، بل يهدِّد التماسك المجتمعي بشكل عام.
وأكد المرصد في بيان اليوم، أن تشكيل تلك اللجنة التي تتكون من 12 عضوًا، وتبدأ عملها في أكتوبر المقبل وتستمر لمدة عامين، خطوة على الطريق الصحيح تعكس إصرار الحكومة الألمانية على مكافحة ظاهرة العداء ضد الإسلام، والتي استشعرت خطرها على أمن المجتمع ووحدة نسيجه.مرصد الأزهر العداء ضد الإسلام
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 05:08 PM
تتكون من 12 عضوًا.. تبدأ عملها في أكتوبر المقبل وتستمر لمدة عامين
أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بخطوة تشكيل الداخلية الألمانية لجنة لمواجهة العداء ضد الإسلام، بوصف ذلك العداء لا يشكِّل تهديدًا للمسلمين فحسب، بل يهدِّد التماسك المجتمعي بشكل عام.
وأكد المرصد في بيان اليوم، أن تشكيل تلك اللجنة التي تتكون من 12 عضوًا، وتبدأ عملها في أكتوبر المقبل وتستمر لمدة عامين، خطوة على الطريق الصحيح تعكس إصرار الحكومة الألمانية على مكافحة ظاهرة العداء ضد الإسلام، والتي استشعرت خطرها على أمن المجتمع ووحدة نسيجه.
، مرصد الأزهر يشيد بتشكيل الداخلية الألمانية لجنة لمواجهة العداء ضد الإسلام ،
المصدر : الخليج 365
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