- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم في قاعة الاستقبالات بديوان الإمارة، عددًا من المشائخ والمعرفين في محافظتي أملج والوجه.
رحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالجميع، مؤكداً على الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- بالمواطن وبما يكفل تحقيق كل احتياجاتهم.
وسأل أمير منطقة تبوك في ختام اللقاء، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، حفظهما الله.
أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 04:50 PM
أكد على ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية للمواطنينأمير منطقة تبوك يلتقي عددًا من المشائخ بمحافظتي أملج والوجه
التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم في قاعة الاستقبالات بديوان الإمارة، عددًا من المشائخ والمعرفين في محافظتي أملج والوجه.
رحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالجميع، مؤكداً على الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- بالمواطن وبما يكفل تحقيق كل احتياجاتهم.
وسأل أمير منطقة تبوك في ختام اللقاء، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، حفظهما الله.
، أمير منطقة تبوك يلتقي عددًا من المشائخ بمحافظتي أملج والوجه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير منطقة تبوك يلتقي عددًا من المشائخ بمحافظتي أملج والوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.