شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة لـ «المتعافين»: نستمر في اتباع الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رد المتحدث بإسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، على تساؤل للصحفيين حول نزع المتعافين من " رد المتحدث بإسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، على تساؤل للصحفيين حول نزع المتعافين من " كورونا " للكمامات وسط التجمعات. وقال العبدالعالي بأنه طالما ان الفيروس ما زال نشطا ومستمر، فيفضل تطبيق الإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة وعدم التجمعات للوصول إلى الأمان والعودة بحذر.

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