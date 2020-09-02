شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النائب العام: "سنقف بحزم ضد كل من يعتدي على المعلمين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شدّد النائب العام الشيخ سعود المعجب، على أن المُعلم والمُعلمة من ضمن هؤلاء الذين تقوم النيابة العامة بحمايتهم حماية جنائية. شدّد النائب العام الشيخ سعود المعجب، على أن المُعلم والمُعلمة من ضمن هؤلاء الذين تقوم النيابة العامة بحمايتهم حماية جنائية. وأضاف أن ذلك يأتي "لما يحملانه من مسؤولية عظيمة لتربية الأجيال المستقبلية وبما يخدم مصلحة الوطن " ، مؤكدًا أن النيابة العامة ستقف بحزم وقوة ضد كل من يتعدى على حقوق المجتمع أو يسيء لأفراده وبالأخص المعلمين والمعلمين.

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