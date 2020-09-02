شكرا لمتابعة خبر عن «متحدث الصحة» يعلق على السمنة المفرطة ومضاعفات فيروس كورونا عليها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، على السمنة المفرطة ومضاعفات فيروس كورونا المستجد عليها.
وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن السمنة المفرطة تكون من الفئة الخطرة حيث أن المضاعفات معها أعلى وأشد وأكثر؛ لذلك هي فرصة للالتزام بالوزن المناسب والحفاظ على الصحة.
وكان متحدث وزارة الصحة، قد أعلن عن تسجيل 861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة؛ فضلًا عن 996 حالة تعافي جديدة، و27 حالة وفاة.
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