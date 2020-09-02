شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 996 حالة تعافي جديدة، و27 حالة وفاة جديدة.

وأوضح ‏متحدث «الصحة»: " ما دامت جائحة كورونا مستمرة.. فالإجراءات والقيود مستمرة.. وعلينا أن نعود بحذر"، مضيفًا: " معظم من أصيبوا تعافوا منها.. وعلى المصاب ألا يفرط بالقلق وأن يحرص على الخدمات الصحية "، لافتًا إلى أن فيروس كورونا ينحسر في المملكة، وعلينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية.