شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طفلة عرعر الشهيرة مسك العنزي تُبهر مذيع الراصد وتنهي الحوار معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):لفتت طفلة عرعر الشهيرة مسك العنزي، النظر بخفة دمها مع مذيع برنامج الراصد، إذ وجّهته إلى الأسئلة التي تريدها ورفضت إكمال عرض الفيديو الكليب الخاص بها.
وطلبت من فريق الإعداد، إعادة عرض الكليب دون أن يرفع صوتها؛ وذلك ردًا على البنات المقهورات منها ومن رقصها، ثم بدأت في الرقص.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طفلة عرعر الشهيرة مسك العنزي تُبهر مذيع الراصد وتنهي الحوار معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.