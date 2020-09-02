شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طفلة عرعر الشهيرة مسك العنزي تُبهر مذيع الراصد وتنهي الحوار معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

لفتت طفلة عرعر الشهيرة مسك العنزي، النظر بخفة دمها مع مذيع برنامج الراصد، إذ وجّهته إلى الأسئلة التي تريدها ورفضت إكمال عرض الفيديو الكليب الخاص بها.

وطلبت من فريق الإعداد، إعادة عرض الكليب دون أن يرفع صوتها؛ وذلك ردًا على البنات المقهورات منها ومن رقصها، ثم بدأت في الرقص.