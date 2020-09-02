شكرا لمتابعة خبر عن «فهد الطبية»: تحذر العقاقير المحظورة والسجائر تسبب السكتة الدماغية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت مدينة الملك فهد الطبية بأن الإصابة بخطر السكتة الدماغية والتي قد تأتي بسبب استخدام العقاقير المحظورة مثل الكوكايين والميثامفيتامينات، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وأوضحت المدينة بأن العوامل التي تؤدي لزيادة خطر الإصابة بالسكتة أيضا تُقسم إلى نوعين؛ أولهما يتعلق بنمط الحياة مثل عدم ممارسة النشاط البدني، وزيادة الوزن أو السمنة، كما أن هناك عامل طبي آخر مثل أمراض القلب والأوعية الدموية يؤدي إلى ذلك.

وتابعت المدينة بأن أسباب السكتة الدماغية قد تكون نتيجة لإنقطاع النفس الانسدادي النومي، وارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم، وداء السكري، وتدخين السجائر أو التعرض لها، مشددة على ضرورة الإسراع في علاج السكتة الدماغية بشكل فوري، لافتة إلى أن ذلك يساعد في الحد من تلف الدماغ وغير ذلك من المضاعفات المحتملة