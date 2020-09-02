شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" ترفع مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي إلى 1000 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ (120) ريالاً إلى مبلغ (1000) ريال وذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد.
ويأتي هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.
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