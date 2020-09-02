السعودية تعلن موقفها من القضية الفلسطينية عقب فتح أجوائها أمام الرحلات الإسرائيلية

أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، أن قرار بلاده ب فتح مجالها الجوي لمرور الطائرات والرحلات بين الإمارات وإسرائيل لن يؤثر على موقف الرياض الثابت من القضية الفلسطينية.

وقال بن فرحان في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه في "تويتر" إن: "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأعرب بن فرحان عن تقدير السعودية لـ"جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية". وفق موقع روسيا اليوم

جاء ذلك عقب إعلان هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي فتح أجواء المملكة أمام الرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة لها إلى كافة الدول، بعد تسيير أول رحلة طيران بين تل أبيب وأبوظبي الأسبوع الماضي.