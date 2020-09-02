لهذا السبب السعودية تعتقل الداعية سلمان العودة

أعلنت وسائل إعلام عربية، اليوم الاربعاء2 سبتمبر 2020،عن إعادة السلطات بالمملكة العربية السعودية التحقيق مع الداعية والشيخ السعودي سلمان العودة بعد تغريدة لها عبر تويتر.

وقال نجل الداعية السعودي المعتقل عبدالله العودة في تغريدة له عبر تويتر:" بعد ١٠ أيام يكمل الوالد ثلاث سنوات كاملة..في سجنه الانفرادي واعتقاله التعسفي على خلفية تغريدة دعى الله فيها لتأليف القلوب".

وأضاف نجل الداعية السعودي :" عرضوه للأذى والضغط، وبدأوا محاكمة سرية مشبوهة.. ومنعوا كل العائلة من السفر وفتشوا البيت تعسفياً".

ويبلغ الشيخ سلمان العودة من العمر 62 سنة، حيث ولد يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر عام 1956 في القصيم، وله ابن هو عبدالله ومتزوج من السيدة هيا السياري، ويتواجد في أحد السجون السعودية.

وسلمان بن فهد بن عبد الله العودة داعية إسلامي، ولد في جمادى الأولى 1376 هـ في قرية البصر الصغيرة الواقعة غرب مدينة بريدة في منطقة القصيم، حاصل على ماجستير في السُّنة في موضوع "الغربة وأحكامها"، ودكتوراه في السُّنة في شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة)، كان من أبرز ما كان يطلق عليهم مشايخ الصحوة في الثمانينيات والتسعينيات.