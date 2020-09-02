وزارة العدل: 4 خطوات للاستفادة من إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًّا

عبر بوابة «ناجز»

أوضحت وزارة العدل خطوات الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز الإلكترونية؛ وذلك إذا وصلتك رسالة نصية. ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر» خطوات الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًّا، التي جاءت كالآتي: 1– الدخول على رابط الرسالة.

2– إدخال تفاصيل الطلب.

3– تحديث بيانات المستفيد.

4– الموافقة على التعهد. اقرأ أيضًا:

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