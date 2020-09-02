الأمير فيصل بن فرحان: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية راسخة وثابتة ولن تتغير، مشيرًا إلى تقدير المملكة الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تُقدِّر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية».

ويأتي ذلك بعد أن وافقت هيئة الطيران المدني على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

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