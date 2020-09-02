التفاصيل الكاملة لخريطة توزيع حالات كورونا النشطة بالمدن والمحافظات

تصدَّرت جدة قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 1859 من أصل 21227 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة حتى الآن 291514 حالة من أصل 316670 إصابة سجلت في المملكة.

ولا يزال يتلقى العلاج (1835 في الرياض، و1377 في مكة المكرمة، و1220 في الدمام، و1210 في المدينة المنورة، و1021 في الهفوف، و808 في جازان، و580 في المبرز، و445 في الطائف، و421 في بريدة، و381 في القطيف، و357 في نجران، و314 في صبيا، و311 في تبوك، و310 في الخبر، و305 في حائل، و294 في ينبع، و285 في أبو عريش، و260 في الظهران، و259 في بيش، و243 في عنيزة، و215 في خميس مشيط).

كما يتلقى العلاج (207 في الجبيل، و 203 في صامطة، و187 في أبها، و184 في بلجرشي، و183 في حفر الباطن، و176 في القنفذة، و145 في أحد المسارحة، و137 في المذنب، و134 في وادي الدواسر، و126 في الحرجة، و126 في خيبر، و126 في بللسمر، و125 في العيدابي, و123 في بيشة و119 في الخرج و116 في صفوى و111 في المخواة و110 في بقيق و110 في قلوة و108 في شرورة و107 في الحجرة و105 في سبت العلاية و95 في العقيق).

فيما يتلقى العلاج (91 في الليث و88 في البدائع و87 في الرس و81 في الأسياح 80و في راس تنورة و77 في الخفجي و76 في المظيلف و74 في البشائر و72 في خليص و70 في سكاكا و70 في رياض الخبراء و69 في النعيرية و65 في عرعر و60 في البكيرية و60 في الجفر و59 في سراة عبيدة و59 في العيون و56 في المجمعة و56 في عيون الجواء و54 في الكامل 53و في فيفا 50 في الطوال و50 في ظهران الجنوب و49 في حوطة بني تميم 48و في النماص).

بينما يتلقى العلاج (47 في رفائع الجمش و47 في السليل و46 في رابغ و45 في القوز و44 في يدمة و44 في رجال ألمع و42 في البرك و42 في العلا و40 في النبهانية و40 في مهد الذهب و39 في الدلم و38 في بارق و38 في قرية العليا و37 في الباحة و37 في الزل في و37 في ضرية و36 في عفيف و36 في ضرما و36 في الدرعية و35 في المندق و35 في المزاحمية و35 في الريث)

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في حين يلتقى العلاج (34 في الخرمة و34 في ثريبان و33 في الدوادمي و33 في البدع و32 في أحد ر فيدة و32 في مليجة و32 في القريات و32 في رفحا و31 في الحناكية و30 في ضمد و28 في بقعاء و28 في أضم و26 في القوارة و26 في تبالة و26 في رنية و25 في حريملاء و25 في ضبا و24 في الموسم و24 في القيصومة و24 في العيص و21 في الدائر و21 في قصيباء و21 في تثليث و20 في القحمة و20 في تربة و18 في الدرب و18 في محايل و18 في نمرة).

ويتلقى العلاج أيضًا (17 في الرويضة و17 في تيماء و17 في القريع و16 في بدر الجنوب و16 في الأرطاوية و16 في أملج و15 في حبونا و15 في العويقيلة و15 في مركز حدود الحديثة و14 في تنومة و14 في طبرجل و13 في دومة الجندل و12 في الفرشة و11 في الشنان و11 في حوطة سدير و11 في القرى و11 في ميسان و10 في ليلى و10 في شقراء و10 في تمير و10 في مرات و10 في ساجر و9 في بطحاء و9 في العارضة و9 في وثيلان).

وأخيرًا يتلقى العلاج (8 في الشعبة و8 في عريعرة و8 في عقلة الصقور و8 في قيا و8 في البجادية و8 في ثادق و8 في بني حسن و7 في طريف و6 في السليمي و6 في الغزالة و6 في رماح و5 في المحاني و5 في الشملي و5 في الوجه و5 في حقل و5 في الحرث و5 في الحمنة و4 في خباش و4 في الحائط و4 في الحريق و4 في المجاردة و4 في سيهات و3 في موقق و3 في الرين و3 في شواق و3 في الخاصرة و3 في القويعية و3 في السحن و2 في الذيبية و2 في ثار و2 في المضة و2 في وادي بن هشبل و2 في المويه و2 في ظلم و2 في سلوى و2 في أم الدوم و1 في ثول و1 في سامودة و1 في صوير).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 718 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كو فيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 291514 حالة.

وأوضحت «الصحة» أنه تم تسجيل 898 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 316670 حالة، كما تم تسجيل 32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 3929 حالة.