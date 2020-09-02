الجزائية: حد الحرابة لـ7 متهمين في هجوم الدالوة.. والمؤبد لـ3 آخرين

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الأربعاء، حكمًا ابتدائيًّا، على 7 من منفذي الهجوم الإرهابي على الدالوة في الأحساء، بتطبيق بحد الحرابة عليهم.

وحكمت المحكمة الجزائية بالسجن لمدة 25 عامًا على 3 متهمين ومنعهم من السفر، كما حددت موعدًا لاحقًا لمحاكمة اثنين من المتهمين في هجوم الدالوة بالأحساء.

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