توضيح هيئة «حقوق الإنسان» حول تأجير السيارات

قالت: للإبلاغ عن أي مخالفة اتصل على 938
أكدت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمرٍ خلاف عقد التأجير.
وقال الحساب الرسمي لحقوق الإنسان على موقع «تويتر»: «لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب توقيع المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام عملية التأجير».
وأضافت: «اشتراط أي مستندات عدا ذلك يعد مخالفة، وللإبلاغ اتصل على 938».
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