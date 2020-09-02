مقيم يحول سكنه إلى عيادة أسنان.. وشرطة الرياض تتدخل

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، مخالفٍ لنظام العمل، ثبت تورطه في اتخاذ شقته السكنية مقرًّا (لعيادة أسنان).

وذكر الرائد خالد الكريديس أنه ضُبط بها تجهيزات ومستلزمات وأدوية طبية؛ حيث تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة.

وأشار مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً لإحالته إلى النيابة العامة.

