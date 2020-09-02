استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل. واطلع نائب أمير المنطقة على المخططات التطويرية لمدينة الطائف والشفا والهدا والشريط السياحي، كما استمع لشرح عن أعمال معالجة التعديات بالمحافظة، وإلى نبذة عن مشاريع شبكة الطرق والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب مكة يستقبل أمين الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.