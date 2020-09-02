السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يلتقي عدداً من المشائخ في محافظتي أملج والوجه



تبوك 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في قاعة الاستقبالات بالإمارة عدداً من المشائخ والمعرفين في محافظتي أملج والوجه.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع مؤكداً سموه الرعاية والاهتمام اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بالمواطن بما يكفل تحقيق كل احتياجاته .

وفي ختام اللقاء سأل سموه الله عز وجل أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- .

// انتهى //

16:15ت م

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