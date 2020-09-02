السعودية اليوم / اتحاد الجامعات العربية يدعو لتطوير المنصات الإلكترونية لضمان استمرار التعليم والتعلم في ظل انتشار فيروس كورونا



عمّان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

دعا اتحاد الجامعات العربية اليوم، إلى تطوير المنصات الإلكترونية في الجامعات العربية لضمان استمرار التعليم والتعلم، ولاسيما في ظل انتشار جائحة فيروس

وطالب الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو سلامة في بيان ، الجامعات العربية بوضع خطة لدمج التعليم الإلكتروني بعمليات التعليم والتعلم تتضمن الأبعاد التقنية والتعليمية والمالية والاجتماعية والثقافية .

وتوقع الدكتور سلامة أن يتحول التعليم الإلكتروني إلى مفهوم مركزي يخضع للتخطيط والتنفيذ المؤسسي عبر الحرم الجامعي ككل، مرجحا دمج إدارة التعليم عبر الإنترنت في الهياكل والعمليات الأكاديمية القائمة وتعزيز دور القائم منها في مختلف الجامعات العربية .

يشار إلى أن الاتحاد أنشأ منصة تعلم إلكتروني لتوفير التعلم عن بعد للطلبة العرب في مختلف المستويات الأكاديمية من أجل ديمومة العملية التدريسية بسبب تعطل الجامعات العربية جراء انتشار

// انتهى //

16:07ت م

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عمّان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسدعا اتحاد الجامعات العربية اليوم، إلى تطوير المنصات الإلكترونية في الجامعات العربية لضمان استمرار التعليم والتعلم، ولاسيما في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم .وطالب الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو سلامة في بيان ، الجامعات العربية بوضع خطة لدمج التعليم الإلكتروني بعمليات التعليم والتعلم تتضمن الأبعاد التقنية والتعليمية والمالية والاجتماعية والثقافية .وتوقع الدكتور سلامة أن يتحول التعليم الإلكتروني إلى مفهوم مركزي يخضع للتخطيط والتنفيذ المؤسسي عبر الحرم الجامعي ككل، مرجحا دمج إدارة التعليم عبر الإنترنت في الهياكل والعمليات الأكاديمية القائمة وتعزيز دور القائم منها في مختلف الجامعات العربية .يشار إلى أن الاتحاد أنشأ منصة تعلم إلكتروني لتوفير التعلم عن بعد للطلبة العرب في مختلف المستويات الأكاديمية من أجل ديمومة العملية التدريسية بسبب تعطل الجامعات العربية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //16:07ت م0154

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