السعودية اليوم / غرفة حائل تبحث أوجه التعاون مع النادي الأدبي بالمنطقة



حائل 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

بحث رئيس غرفة حائل عبد الله العديم خلال لقائه أمس، في مقر الغرفة مع رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب أوجه التعاون بينهما في آلية تفعيل الثقافة السياحية بالمنطقة ومناقشة توقيع اتفاقية إظهار المحتوى الثقافي للمنطقة وتحويلها لمشاريع سياحية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية، والتدريبية، والفعاليات والندوات.

وأشاد العديم بدور النادي الأدبي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات وفعاليات ثقافية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.

// انتهى //

16:02ت م

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