

جدة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

اختتم ملتقى الإرشاد الجامعي الافتراضي فعالياته اليوم، بجامعة الملك عبدالعزيز ، والذي يستهدف طلاب السنة التحضيرية وتنظمه عمادة شؤون الطلاب ، ممثلة في مركز الإرشاد الجامعي ، مستقطباً أكثر من 6000 طالب.

وشهد الملتقى تنظيم اللقاء التعريفي بخدمات مركز الإرشاد الجامعي ، قدمه المشرف على المركز الدكتور صلحي بن علي الفقيه ، ولقاء تعريفي بحقوق وواجبات الطالب الجامعي بمشاركة المشرف على وحدة حماية حقوق الطالب الدكتور عثمان أبوبكر باعثمان.

كما أتاح الملتقى الفرصة للطلاب للتعرف على التخصصات العلمية والخدمات والبرامج المقدمة لهم من خلال التنقل الافتراضي بين عمادات وكليات الجامعة ، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية التي عرفت بالأنشطة وخدمات وفعاليات عمادة شؤون الطلاب.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الملتقى الافتراضي قدم معلومات شاملة عن الجامعة من خلال تعريف الطلاب الجدد بأنظمة ولوائح الجامعة ، والتعريف بالكليات وآلية التسكين بعد اجتياز السنة التحضيرية .

وأضاف عميد شؤون الطلاب ، أن ملتقى الإرشاد الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز سيسهم وبشكل كبير في تهيئتهم للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ، وقد سجل الملتقى إقبالاً كبيرًا من الطلاب .

//إنتهى//

16:01ت م

0150





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ملتقى الإرشاد الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم فعالياته مستقطباً أكثر من 6000 طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.