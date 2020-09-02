السعودية اليوم / أمين الجوف يفتتح غرفة الرقابة والتحكم لعمليات النظافة



سكاكا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

افتتح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الغرفة الموحدة للرقابة والتحكم لعمليات النظافة , وتستهدف الغرفة رفع جودة خدمات النظافة ومراقبة وقياس مستوى الأداء من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى جانب متابعة بلاغات الرقم الموحد 940.

وتشمل تقنيات وأنظمة الغرفة استخدام قياس مؤشرات الأداء لمستوى النظافة KPI's ، ومتابعة ومراقبة معدات النظافة من خلال تطبيقات نظام التتبع AVL ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وإنشاء قواعد البيانات في عمليات الرصد الميداني، واستخدام التطبيقات الحديثة في جمع وعرض مؤشرات الأداء.

ويتم في غرفة العمليات متابعة البث المباشر لملاحظات النظافة التي يرصدها المراقبين الميدانيين ومتابعة معالجتها أولا بأول.

كما يتم من خلال غرفة العمليات رصد ومتابعة معدات المقاولات للحد من الرمي العشوائي للمخلفات في المواقع غير المخصصة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنطاقات العمل المشتركة.

وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على توظيف أحدث التقنيات والأنظمة لرفع جودة أعمال النظافة وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة وقياس مؤشرات الأداء، لضمان تقديم أفضل الخدمات في مجال النظافة وفق المعايير المعتمدة وبروتوكولات جمع ونقل وفرز ومعالجة النفايات التي تضمن الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضري .

//انتهى//

15:52ت م

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