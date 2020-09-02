السعودية اليوم / إندونيسيا تسجيل 3075 حالة إصابة جديدة بكورونا



جاكرتا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

سجلت إندونيسيا 3075 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت بيانات موقع وزارة الصحة : أن إندونيسيا سجلت كذلك 111 حالة وفاة بالمرض ليصل الإجمالي إلى 7616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا.

// انتهى //

15:35ت م

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جاكرتا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسسجلت إندونيسيا 3075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " اليوم ليصل الإجمالي إلى 180646 إصابة.وأفادت بيانات موقع وزارة الصحة : أن إندونيسيا سجلت كذلك 111 حالة وفاة بالمرض ليصل الإجمالي إلى 7616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا.// انتهى //15:35ت م0141

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