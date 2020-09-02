السعودية اليوم / السفير الموريتاني يلتقي بالأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي



الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

التقى معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي بسفير جمهورية موريتانيا لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي بمقر سفارته في الرياض.

وأطلع الوهيبي خلال اللقاء السفير على جهود الندوة العالمية ونشاطها التنموي وإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمعات الأفريقية, مؤكدًا على رسالة الندوة العالمية التي تعزز وتطور العمل الإنساني والتنموي وتعنى بالشباب لتحصينهم من الأفكار الهدامة وتصقل مواهبهم وقدراتهم وتؤهلهم لخدمة أوطانهم وأمتهم، كما بحث الطرفان سبل التعاون المشترك في العمل الخيري.

// انتهى //

15:33ت م

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