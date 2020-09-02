السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء



الدمام 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم، المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم.

وفي مستهل الاستقبال نوه سموه بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم لمشروعات التنمية الشاملة والمتوازنة، والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيز الهوية الإبداعية لمحافظة الأحساء، واستثمار ما تتميز به من مقومات أهمها إنسان الأحساء، الذي أبدع في المجالات الحرفية، ولا زال يحافظ على تراث الآباء والأجداد، سواءً في العمارة أو الحرف اليدوية.

ودعا الأمير سعود بن نايف إلى أهمية الحرص على التوسع والاستدامة في المشروعات التي تسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة وأنسنة المدن، والتفاعل مع بلاغات المستفيدين، لا سيما ذات العلاقة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس

من جهته أعرب المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء المهندس فؤاد الملحم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر وحرصهما على تطوير أداء الأمانة، والعمل على تحقيق مؤشرات الأداء البلدية، وتحسين المشهد الحضري في نطاق عمل الأمانة.

// انتهى //

14:56ت م

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الدمام 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم، المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم.وفي مستهل الاستقبال نوه سموه بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم لمشروعات التنمية الشاملة والمتوازنة، والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيز الهوية الإبداعية لمحافظة الأحساء، واستثمار ما تتميز به من مقومات أهمها إنسان الأحساء، الذي أبدع في المجالات الحرفية، ولا زال يحافظ على تراث الآباء والأجداد، سواءً في العمارة أو الحرف اليدوية.ودعا الأمير سعود بن نايف إلى أهمية الحرص على التوسع والاستدامة في المشروعات التي تسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة وأنسنة المدن، والتفاعل مع بلاغات المستفيدين، لا سيما ذات العلاقة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد، وتعزيز مبادرات تحسين المشهد الحضري، متمنياً لمنسوبي أمانة الأحساء التوفيق في مهام عملهم.من جهته أعرب المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء المهندس فؤاد الملحم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر وحرصهما على تطوير أداء الأمانة، والعمل على تحقيق مؤشرات الأداء البلدية، وتحسين المشهد الحضري في نطاق عمل الأمانة.// انتهى //14:56ت م0128

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