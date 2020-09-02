السعودية اليوم / المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعقد غداً دورته (106) على المستوى الوزاري برئاسة الكويت



القاهرة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية غداً الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، دورته (106) على المستوى الوزاري برئاسة دولة الكويت، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في تصريح اليوم إن جدول الأعمال المعروض على الوزراء قد تم بحثه من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس ومن كبار المسؤولين، حيث رفعوا مجموعة من القرارات تمهيداً للنظر فيها من قبل الوزراء.

وأكدت أبو غزالة أن موضوع التعامل مع تابعات جائحة

وأضافت أن المجلس سيبحث عدداً من الإجراءات في إطار الدعم العربي الكامل لدولة لبنان والتضامن معها للتغلب على آثار كارثة "مرفأ" بيروت التي وقعت بتاريخ 4 أغسطس الماضي، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة.

// انتهى //

14:54ت م

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القاهرة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسيعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية غداً الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، دورته (106) على المستوى الوزاري برئاسة دولة الكويت، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في تصريح اليوم إن جدول الأعمال المعروض على الوزراء قد تم بحثه من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس ومن كبار المسؤولين، حيث رفعوا مجموعة من القرارات تمهيداً للنظر فيها من قبل الوزراء.وأكدت أبو غزالة أن موضوع التعامل مع تابعات جائحة كورونا من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية والاقتصادية، من البنود التي تحظى بأولوية متقدمة على اجتماع المجلس، وكذلك دعم جهود دولة فلسطين لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، مشيرة إلى أن المجالس الوزارية العربية المتخصصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك اللجان المتخصصة، قد بذلت جهودًا مهمة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء لتعزيز الجهود العربية الرامية لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها.وأضافت أن المجلس سيبحث عدداً من الإجراءات في إطار الدعم العربي الكامل لدولة لبنان والتضامن معها للتغلب على آثار كارثة "مرفأ" بيروت التي وقعت بتاريخ 4 أغسطس الماضي، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة.// انتهى //14:54ت م0125

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