السعودية | “الصحة”: تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:17 مساءً, 2 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020، تسجيل 816 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 317486 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 996 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 292510 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3956 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21020 والحالات الحرجة 1523 حالة.

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