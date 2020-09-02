ليكيب: إصابة النجم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/9/2 05:38 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/9/2 05:38 م بتوقيت أبوظبي

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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