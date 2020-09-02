معلومات عن معالج الرسومات RTX 3090 من إنفيديا 

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت إنفيديا Nvidia عن معالج الرسومات RTX 3090 بدعم ذاكرة G6X بسعة 24 جيجابايت و RTX 3080 بسعة 10 جيجابايت من ذاكرة G6X.

وتعد إنفيديا بأن RTX 3090 سيكون مصممًا خصيصًا لألعاب 8K وسيدعم معدل تحديث 60 إطار في الثانية ليكون بذلك أقرب ما يكون لسلسلة Nvidia’s Titan.

وقال مراسل موقع TweakTown التقني، أنتوني جاريفا، إن عدد المخزون من معالج الرسومات الجديد من إنفيديا ليس كبيرًا، وربما سيشهد أصغر عملية إطلاق منذ سنوات عديدة.

ونقل عن مصادره أن المخزون سيكون منخفضًا للغاية في الشهرين المقبل، متابعًا: إذا كنت تريد واحدًا، فمن الأفضل أن تطلبه مسبقًا.

مواصفات RTX 3090:

1- يعتمد RTX 3090 على بنية شركة Ampere وهو مكسب رائع لأداء لألعاب الكمبيوتر.

2- وقالت إنفيديا إن RTX 3090 هو أول معالج رسومات للألعاب بدقة 8K في العالم، ووصفته بـ Big Ferocious GPU أي المعالج الرسومي الشرس.

3- من المتوقع أن يكون معالج رسومات الجديد أسرع بنسبة تصل إلى 50% من Titan RTX.

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4- وسيتطلب معالج الرسومات مصدر طاقة 750 واط، ومن المتوقع أن تستخدم البطاقة نفسها نحو 350 واط من الطاقة.

5- وتم تزويد الوحدة بكاتم صوت يخفض الضجيج بمقدار 10 مرات من الوحدات الموجودة حاليًا؛ وذلك لضمان هدوء أكثر أثناء العمل.

6- وكما وعدت إنفيديا بأن يكون معالج الرسومات ذي قوة كبيرة فهو أيضًا يتمتع بأبعاد ضخمة حيث يبلغ طول البطاقة 313 مم، مقارنةً بـ 285 مم للطراز RTX 3080، كما أنه يشغل 3 فتحات مقارنةً بالفتحتين الأكثر شيوعًا.

موعد الطرح والسعر بالريال:

ومن المتوقع أن يتم طرح معالج الرسومات في السوق في 24 سبتمبر بسعر 1499 دولارًا أي نحو 5630 ريالًا.

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