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فيديو.. متى ينزع المتعافي من كورونا الكمامة ؟ متحدث الصحة يرد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بوضع الكمامة وباقي الإجراءات الاحترازية خاصة عند التجمعات.
متى ننزع الكمامة ؟
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم ردًا على سؤال حول موعد نزع الكمامة للمتعافي من كورونا إنه طالما لا تزال الجائحة نشطة وطالما هناك تجمعات لا بد من التقيد بالإجراءات الاحترازية بما فيها لبس الكمامات والمسافات الآمنة وغيرها من الأمور التي تضمن أمن وسلامة الجميع.
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وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (861) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (996) حالة و27 حالة وفاة جديدة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد مؤخرًا تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72 % وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 % فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 92 %.
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