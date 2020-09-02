شكرا لقرائتكم ضبط 3 وافدين سرقوا مولدات أبراج الاتصالات بقيمة 200 ألف ريال بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-02 ضبط 3 وافدين سرقوا مولدات أبراج الاتصالات بقيمة 200 ألف ريال بحائل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تمكنت شرطة حائل من ضبط 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة بطاريات ومولدات أبراج الاتصالات. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ ( 200 ) ألف ريال، وتم استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة. ذات صلة :

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 وافدين سرقوا مولدات أبراج الاتصالات بقيمة 200 ألف ريال بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.