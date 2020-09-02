السعودية | ماذا كان ينوي "قائد هجوم الدالوة" أن يفعله بموسم الحج؟

شكرا لقرائتكم ماذا كان ينوي "قائد هجوم الدالوة" أن يفعله بموسم الحج؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه المدعي العام في السعودية، أثناء الجلسات الأولى، اليوم الأربعاء، لائحة من التهم لقائد الهجوم الإرهابي على الدالوة المكنى "أبي سلمة"، والتي تلاها أمام قاضي المحكمة، وكانت في مقدمتها، قيادته مع عدد من المتهمين عملية إطلاق النار على 3 أطفال وخمسة أشخاص مع إصابة آخرين، وشرائه مادة "TNT" التفجيرية ومادة الكورتكس، وكمية من الصواعق اليدوية، مع طن من مادة "النترات" التي تستخدم في صناعة المتفجرات من اليمن، و تجاوزه لعدد من الدول في المنطقة بطرق غير مشروعة، وشروعه في شراء طن إضافي من مادة "النترات" من داخل السعودية، مع حصوله على قوارير طبية تستخدم في صناعة المتفجرات.

وكانت من لائحة التهم الموجهة من المدعي العام للمتهم الأول، التخطيط لاستهداف مطارات عسكرية وطيارين عسكريين، كما التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسم الحج.

ابتلاع حبوب نفسية!

وكما جاء ضمن لائحة المدعي العام، محاولة قائد الهجوم الإرهابي الانتحار، وذلك بابتلاعه كمية من الحبوب النفسية عند القبض عليه، بعدما قام بإطلاق الرصاص على رجال الأمن محاولاً الهرب.

وكلف المتهم الأول، عنصرين من تنظيمه، التدرب على جميع الفنون العسكرية "مكافحة الطيران التجسسي، المتفجرات الجاهزة والخرائط والدوائر الإلكترونية" لدى الجماعات المقاتلة في قطاع غزة، للاستفادة منهما في خدمة أهداف خليته الإرهابية، التي نفذ بعدها عدة عمليات إرهابية متفرقة في السعودية.