محمد بن مسعود - الدمام - استعادة المسروقات وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة 14 بطارية ومولداً كهربائياً تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ200 ألف ريال. وتمت استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.الجهات الأمنية 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 03:17 PM استعادة المسروقات وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة Advertisements حائل.. القبض على 3 مقيمين سرقوا 14 بطارية ومولداً كهربائياً تقدّر قيمتها بـ 200 ألف ريال حائل.. القبض على 3 مقيمين سرقوا 14 بطارية ومولداً كهربائياً تقدّر قيمتها بـ 200 ألف ريال صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة 14 بطارية ومولداً كهربائياً تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ200 ألف ريال. وتمت استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، حائل.. القبض على 3 مقيمين سرقوا 14 بطارية ومولداً كهربائياً تقدّر قيمتها بـ 200 ألف ريال ،

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