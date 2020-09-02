السعودية | ” المرور ” تنشر جداول رسوم رخص السير ونقل ملكية المركبة والقيادة

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض نشرت الإدارة العامة للمرور جداول رسوم (رخص سير ونقل ملكية المركبات، ورخص القيادة، ولوحات المركبات بأنواعها. وادرجت المرور قيمة اللوحات المؤقتة والتي حددت بثلاثين يوماً بقيمة 300 ريال، وكذلك قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة.

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