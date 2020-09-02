شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تحذر من استغلال قنوات «التعليم عن بعد» للاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

حذرت النيابة العامة من استغلال قنوات التعليم عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة بالإضافة إلى إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق وما تُتيحه من خدمات.

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