شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: لا اعتبارات سياسية لعبور الرحلات الجوية للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

• موقف الممكلة ثابتاً وراسخاً تجاه القضية الفلسطينة

• الممكلة ملتزمة بما يجمعها مع أشقاءها من اتفاقيات لا تمس أمنها

• القرار جاء بناء على طلب مباشر من أبوظبي

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يظل موقف الممكلة ثابتاً وراسخاً تجاه القضية الفلسطينة، ويمثل فتح المملكة مجالها الجوي أمام الطيران القادم والمغادر من الإمارات إلى كافة دول العالم، موافقة على طلب مباشر من الأشقاء الإماراتيين، وهو لا يتخطى بأي حال من الأحوال لأية أمور أو التزامات أخرى، ولا يحمل أي دلالة سياسية خاصة وأن الممكلة ملتزمة بما يجمعها مع أشقاءها في المنطقة من اتفاقيات لا تتعارض مع القانون الدولي ولا تمس أمنها أو استقرارها.

وقال مراقبون إن إتاحة المملكة مجالها الجوي أمام الطيران القادم إلى الإمارات أو المغادر منها لا يحمل أي رمزية وليس له أي اعتبارات سياسية من منطلق احترامها لالتزاماتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بعيدًا عن أية محاولات لتصوير ذلك على نحو غير صحيح.

وأوضحوا أن فتح المملكة مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية القادمة إلى الإمارات أو المغادرة منها يأتي تجسيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين الرياض وأبو ظبي والتعاون الثنائي المميز في المجالات كافة، وجاء القرار بناء على رغبة الأشقاء الإماراتيين بالسماح للطيران التجاري العبور عبر أجواءها، ومثل هذه الطلبات حال ورودها تخضع للتقييم والمراجعة قبل صدور الموافقة عليها.