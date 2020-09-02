شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 535 .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 667 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في

البلاد إلى 86 ألفا و478 حالة. وأشار المتحدث إلى وجود 92 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 552 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 78 ألفا و.209