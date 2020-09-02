شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مواقف المملكة لن تتغير تجاه القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.
كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.
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