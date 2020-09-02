شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 25 عاماً لـ 3 متهمين في خلية "الدالوة الإرهابية" والان نبدء بالتفاصيل

اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها في قضية خلية «الدالوة» بالأحساء والمكونة من 45 إرهابيا، بإعدام 7 من منفذي الهجوم، والسجن لمدة 25 عاما على 3 متهمين ومنعهم من السفر. كما حددت موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجن 25 عاماً لـ 3 متهمين في خلية "الدالوة الإرهابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.