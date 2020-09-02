شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تحدد شروط السفر للمملكة.. والسجن عامين للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

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اشترطت الخطوط السعودية للراغبين في السفر إلى المملكة تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول وذلك استنادا لنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية الصادر من وزارة الصحة والذي يقر من خلاله المسافر بإرسال موقعه وفي حال عدم ارساله سيتم تصعيد الاجراءات إلى الجهات المختصة بعد مرور 24 ساعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما يقتضي التعهد بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية، محذرة كافة المخالفين عن تعرضهم للعقوبات المقررة والتي تصل إلى 500 الف ريال أو السجن لمدة قد تصل إلى سنتين أو العقوبتين معا.

والجدير بالذكر ان الاشتراطات الصحية الـ 7 للسفر إلى المملكة تشمل الاتي: اولاً تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول ، ثانيا خضوع المسافر للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)، ثالثا ً الزام جميع المسافرين بتحميل تطبيقي " تطمن وتوكلنا " والتسجيل فيهما، رابعا: تحديد المسافر لموقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول، خامسا ً يجب على الضيوف مراقبة أعراض فايروس كورونا المستجد والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة، سادسا ً يجب على الضيوف الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي، سابعاً اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.