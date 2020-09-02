شكرا لقرائتكم وزير الخارجية: موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-02 وزير الخارجية: موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول. وأضاف أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.



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